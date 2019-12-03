Джакарта, , 06:01 — REGNUM Взрыв произошел в парке в столице Индонезии Джакарте, сообщает агентство Reuters.

По словам главы полиции Джакарты, взрыв произошел в парке недалеко от президентского дворца в центре города. В настоящее время правоохранительные органы расследуют произошедшее. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Индонезии в провинции Северная Суматра произошел взрыв у здания полицейского участка. В результате произошедшего пострадали шестеро человек, а также три машины полиции.

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