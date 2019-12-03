Хабаровск, , 06:02 — REGNUM В связи с резким ухудшением погодных условий спасатели МЧС по Хабаровскому краю переведены в режим повышенной готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На севере края бушует метель, штормовой ветер на побережье Татарского пролива достигает 28 метров в секунду и погода продолжает ухудшаться. Особое внимание уделяется сейчас междугородним и межмуниципальным, федеральным трассам — из-за плохой видимости и шквального ветра возможны аварии. Спасатели наладили взаимодействие со всеми службами — единой диспетчерской, медицинской, прочими.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер и метель обрушились на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае, а также несколько северных районах. Шторм и метель сегодня бушуют также на Камчатке и на Сахалине.