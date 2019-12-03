Хабаровск, , 05:56 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал денежные средства экс-губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арест наложен на 9 млн рублей, 13 тыс. долларов США, 500 евро и 759 юаней.

Виктор Ишаев руководил Хабаровским крае 18 лет, затем работал полномочным представителем президента на Дальнем Востоке. В свой последний визит в Хабаровский край в 2018 году он представил землякам свою книгу «Никто пути пройденного у нас не отберёт».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Ишаев помещен под домашний арест в своей квартире в Москве. В марте арест был назначен по 27 мая, затем арест был продлён.

Виктора Ишаева подозревают в махинациях с деньгами «Роснефти» при операциях с арендой недвижимости.