Улан-Удэ, , 05:55 — REGNUM За кражу более двух тонн нефрита в Бурятии один житель Иркутской области получил реальный срок, двое его подельников — условный. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

Тункинский районный суд установил, что в феврале 2016 года сторож, начальник участка и водитель арендованного грузового автомобиля по предварительному сговору совершили кражу в особо крупном размере — вывезли со склада ОАО «Байкалкварцсамоцветы» 2 380 килограмм нефрита на сумму 3,6 млн рублей.

Все они судом признаны виновными.

Сторожу, как наиболее активному участнику преступления, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Его подельникам, с учётом признания вины и содействия следствию, назначено 2 года лишения свободы условно.

Нефрит является полудрагоценным минералом, ограниченным к вывозу. На территории Бурятии находится более 90% запасов нефрита России, добыча которого осуществляется в основном для экспорта в Китай.

Объем хищения составил более 1% от всего добываемого в Бурятии за год нефрита (200 тонн).