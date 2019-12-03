Благовещенск, , 05:24 — REGNUM Полиция Приамурья задержала ранее судимого 34-летнего гражданина, который занимался уничтожением надгробий на кладбище в Серышевском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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Как выяснили местные правоохранители, мужчина несколько раз приходил на кладбище и срывал фотографии с надгробных памятников и поджигал кресты. Пояснить, зачем он это делал, мужчина не мог. Теперь он привлечён к ответственности за вандализм.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте массовых расстрелов в период репрессий 30-х годов в Нижнем Новгороде неизвестные разбили поклонный крест.