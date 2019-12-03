Эссекс, , 05:05 — REGNUM Водитель, подозреваемый в наезде на группу школьников в британском графстве Эссекс, задержан сотрудниками правоохранительных органов, 2 декабря сообщается на странице местной полиции в Twitter.

51-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в городе Лоусон в графстве Эссекс в результате наезда автомобиля на группу школьников погиб 12-летний подросток. Водитель с места преступления скрылся.

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