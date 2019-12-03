Южно-Сахалинск, , 04:52 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий на Сахалине было приостановлено междугороднее движение автобусов по дороге Ноглики — Оха в Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что соответствующие меры были приняты из-за сильной метели и ограничения видимости менее 100 метров. Междугороднее сообщение автобусов было приостановлено с 10:30 по местному времени. Пока не известно, когда маршрут будет открыт вновь.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября из-за снегопада было приостановлено движение автобусов по автодороге Ноглики — Оха. Позднее, 15 ноября, движение было открыто для проезда автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Участок дороги Ноглики — Оха открыли на Сахалине после снегопада