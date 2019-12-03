Петропавловск-Камчатский, , 04:33 — REGNUM Из-за сильной метели и ветра на Камчатке сократят занятия второй смены в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По распоряжению мэрии Петропавловска-Камчатского в школах региональной столицы будет сокращена продолжительность уроков до 30 минут. Сократят также количество уроков, чтобы дети могли засветло добраться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря сильные метели и штормовой ветер обрушились на Сахалин, Камчатку и морское побережье Хабаровского края.