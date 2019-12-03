Санкт-Петербург, , 04:18 — REGNUM Большой ангар загорелся в Санкт-Петербурге в промзоне на Московском шоссе. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточняют в ведомстве, информация о пожаре в дежурную службу поступила 3 декабря в 02:13.

В ангаре, расположенном в промышленной зоне по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, возник пожар, охвативший всю его площадь и вызвавший разрушение конструкции. Размер ангара: 150 на 80 метров (12 000 квадратных метров), высота 15 метров.

По последним данным, вследствие масштаба возгорания, в 02:59 ранг пожара был увеличен до № 4. На место происшествия направлен пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Данных о пострадавших не поступало.