Якутск, , 04:08 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев выразил сочувствие жителям Забайкальского края в связи со страшной трагедией с пассажирским автобусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«От имени всех жителей Якутии выражаю глубокие соболезнования жителям Забайкалья в связи с трагедией в Сретенском районе, унесшей жизни людей. Всем сердцем разделяем вашу боль. Скорбим вместе с вами», — написал глава Якутии в соцсетях.

как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в аварии с пассажирским автобусом погибли 19 человек, из них — 4 ребёнка, 22 — получили различные травмы. Личности всех, кто находился в автобусе уже установлены. Водитель также погиб. Причина ДТП — лопнувшее колесо.