Хабаровск, , 04:07 — REGNUM На побережье Татарского пролива Хабаровского края циклон принес сильную метель и штормовой ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалин идёт циклон со снегопадом и штормовым ветром

В Ванинском, Советско-гаванском, Ульчском и Николаевском районах сегодня сильный снег, штормовой ветер до 30 м/сек, плохая видимость на дорогах. Власти предупреждают о возможных авариях на объектах ЖКХ, энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, циклоны с сильными метелями и штормовым ветром сегодня пришли также на Сахалин и Камчатку.