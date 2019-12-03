Каракас, , 03:56 — REGNUM Штат Сулия в Венесуэле 2 декабря более часа был отключён от электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщает радиостанция Union Radio.

По информации национальной энергетической компании Corpoelec, авария затронула большую часть запада страны, но «подача электроэнергии будет постепенно восстановлена во второй половине дня».

В регионе, где возникли проблемы с обеспечением электроэнергии, проживает более 3,5 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее масштабное отключение в Венесуэле произошло в 22 июля. Тогда без электричества 9 часов оставались ряд районов венесуэльской столицы Каракаса и 15 штатов страны.

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