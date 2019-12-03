Новосибирск, , 03:14 — REGNUM В министерстве труда и социального развития Новосибирской области прокомментировали гибель пятилетней девочки, которую до смерти забил отчим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В новосибирском минтруде заявили, что оказывают всё возможное содействие правоохранительным органам. Кроме того, рабочая комиссия министерства начала внутреннюю проверку организации работы органов системы профилактики с семьёй несовершеннолетних. По результатам проверки будет дана оценка.

«В Кировском районе семья проживает с мая 2019 года. С октября текущего года мать находится на стационарном лечении, — уточнили в региональном министерстве. — В отношении второго несовершеннолетнего, проживающего в семье, приняты меры по защите его прав: ребёнок помещен на реабилитацию в социальное учреждение».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 декабря 2019 года якобы в воспитательных целях отчим «нанёс множественные телесные повреждения» пятилетней девочке. Ребёнок скончался на месте.