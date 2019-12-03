Новосибирск, , 03:05 — REGNUM В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который забил пятилетнего ребёнка до смерти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Установлено, что он проживал с женщиной и её двумя детьми в Кировском районе города. Накануне ночью, 1 декабря 2019 года, якобы в воспитательных целях он, по данным Следственного управления СКР по Новосибирской области, «нанёс множественные телесные повреждения» пятилетней девочке. Ребёнок умер на месте. В это время мать девочки находилась в больнице на стационарном лечении.

«Второй ребёнок в настоящее время находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь. Злоумышленник задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и доставлен к следователю СК России. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В рамках расследования дела также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства.