Эдмонтон, Канада, , 03:08 — REGNUM Восемь человека получили ранения и травмы при столкновении школьного автобуса и автокрана неподалёку от города Смоки-Лейк в провинции Альберта в Канаде. Об этом 2 декабря сообщает телеканал CBC.

14 учеников начальных и старших классов находилось в автобусе, когда в пяти километрах к западу от Смоки-Лейк в него врезался автокран.

Трое детей в тяжёлом состоянии были доставлены в детскую больницу Эдмонтона, который находится в 115 километрах от Смоки-Лейк, на вертолётах воздушной скорой помощи STARS. Пять других пострадавших — четверо подростков и один взрослый — были доставлены в Эдмонтон наземным транспортом.

Другие дети и взрослые-водители не получили значительных травм.

В настоящее время власти выясняют все обстоятельства произошедшего.