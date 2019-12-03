Благовещенск, , 02:58 — REGNUM Благовещенский суд вынес приговор двум жителям Амурской области, пять лет назад создавшим «финансовую пирамиду», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё в 2014 году двое мужчин создали сайт несуществующей компании Traders-Company Inc. Затем запустили рекламу о привлечении денег граждан в доверительное управление под высокие проценты для мнимого участия в торгах на рынке FOREX. Несколько человек получили деньги за счёт средств новых вкладчиков. Однако в целом клиентам вымышленной компании был причинен материальный ущерб на сумму более 32 млн рублей.

«Осужденные входили в состав организованной группы и в соответствии со своей ролью осуществляли денежные переводы гражданам, в целях создания у них видимости финансовой надежности компании», — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Суд назначил одному из злоумышленников 4 года лишения свободы, второму — 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты полагают, что даже при развитой системе технической безопасности мошенники добиваются успеха в своём тёмном деле благодаря легкомыслию и невнимательности самих граждан.