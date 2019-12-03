Петропавловск-Камчатский, , 02:22 — REGNUM На Камчатке возбудили уголовное дело против 28-летнего жителя Петропавловска-Камчатского за незаконную вырубку 61 ели в Атласовском лесничестве, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По предварительной версии, мужчина вырубил 61 ель в Атласовском лесничестве, после чего спрятал срубленные деревья у знакомого. Задержанный на допросе подтвердил, что собирался продать ели в канун Нового года. Ущерб, нанесенный лесничеству, оценивается в 100 тысяч рублей. Задержанному же грозит до четырех лет лишения свободы за незаконную вырубку леса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Ульяновске решался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Павловского района, который вырубил 37 елок на общую сумму более 150 тысяч рублей в местном лесничестве.

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