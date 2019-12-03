Тюмень, , 01:58 — REGNUM В Тюмени годовалый ребёнок проглотил рублёвую монету, которую пришлось хирургу удалять из пищевода. На данный момент угрозы жизни ребёнка нет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Бердюгина.

Инцидент произошёл 1 декабря 2019 года. Годовалый мальчик играл с монеткой и случайно её проглотил. Когда мать приступила к кормлению ребёнка, мальчик стал отказываться от еды и капризничал. От старших детей она узнала причину плохого самочувствия малыша — съеденный рубль.

Женщина поздно вечером сообщила диспетчеру скорой помощи о беде. Мобильная бригада детской реанимации срочно прибыла на место вызова. При осмотре зева и ротоглотки ребёнка рубля не обнаружили. Мальчика доставили в хирургию областной клинической больницы № 2. Хирург извлёк монету из пищевода ребёнка. Сейчас малыш находится на амбулаторном наблюдении.

«Если бы монета прошла в желудок, то стала бы окисляться и вызвать ожоги, пролежни, повреждения слизистой полости желудка. Если попадет в кишечник, может вызвать кишечную непроходимость и привести к тяжелому осложнению, при котором вероятно удаление части кишечника», — пояснил хирург.

Тюменские врачи предупреждают: если ребёнок проглотил нечто несъедобное, то необходимо обратиться в медучреждение, где сделают снимок и определят местонахождение инородного тела.