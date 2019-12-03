Ижевск, , 00:48 — REGNUM 30 ноября из своей квартиры в Сарапуле с плохим самочувствием были госпитализированы мужчина, женщина и двое малолетних детей. Предположительно, семья отравилась угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Уточняется, что квартиры, где живут пострадавшие, оборудована газовой колонкой.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На данный момент мужчину уже выписали из больницы, женщине и детям продолжает оказываться медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Кабардино-Балкарии трое человек отравились угарным газом. В больницу госпитализированы женщина и две ее дочери 15 и 19 лет. Было установлено, что происшествие произошло по вине хозяина домовладения. Мужчина самостоятельно установил газовое оборудование — проточный водонагреватель без дымоотводящей трубы.