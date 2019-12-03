Рига, , 00:16 — REGNUM В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который перевернулся и влетел в пруд в Мадонском районе, Латвия находилось шестеро человек, пишет портал mixnews.lv.

Двум мужчинам после аварии удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, после чего один из них сумел вызвать спасателей с соседнего хутора. Четверо мужчин погибли, их тела были обнаружены в автомобиле. Все они были работниками лесного хозяйства. Кроме этого, в машине обнаружены канистры с топливом и кусторезы. Спасатели констатировали, что автомобиль съехал с дороги, перевернулся на крышу, соскользнул в пруд и ушёл под лед. На поверхности были видны только шины автомобиля.

По факту случившегося начат уголовный процесс. Причиной аварии могло стать обледенение трассы.