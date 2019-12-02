Казань, , 23:56 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении бывшего управляющего казанского филиала банка «Открытие» Олега Поляха и кассира Натальи Степановой по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»). Экс-глава филиала получил 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, кассир — 2,5 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Установлено, что хищение произошло путем внесения в хранилище банка муляжей денежных средств. Кассир же по его указанию проводила валютные операции на третьих лиц. Всего сумма похищенного составила 220,220 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2018 года служба безопасности банка при проведении ревизии выявила недостачу в хранилище на сумму 220 млн рублей. Полях же скрылся, его разыскивали около 10 месяцев.

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