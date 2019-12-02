Ростов-на-Дону, , 23:22 — REGNUM В Ростовской области осуждён бывший сотрудник полиции. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2019 года сотрудник отдела полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Кашарский» несколько раз ударил подозреваемого в краже. Инцидент произошёл в служебном кабинете. Целью правоохранителя были признательные показания по факту хищения мобильного телефона.

Суд приговорил бывшего полицейского к четырём года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.