Казань, , 23:11 — REGNUM В Казани из детского сада №81 комбинированного типа эвакуировали 165 человек, из них 25 — персонал учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС республики.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 2 декабря. После сообщения о запахе горелой проводки на место выехали пожарные. Однако непосредственно горения на территории детского сада не обнаружено. Дети были эвакуированы еще до приезда пожарных.

Установлено, что запах мог появиться из-за перегрева электродвигателя в подвале, который не сопровождался горением.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября были эвакуированы 220 человек, из которых 190 детей из детского сада «Алые паруса» в Кургане. Сигнал спасателям поступил о пожаре. Однако, прибыв на место, они установили, что причиной сигнала стало короткое замыкание без дальнейшего возгорания.