Ростов-на-Дону, , 23:10 — REGNUM В одной из ростовских многоэтажек на проспекте Нагибина произошёл пожар. В лифте на момент ЧП находились два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 декабря. Сообщение о задымлении в шахте лифта 14-этажного дома поступило в экстренные службы в 18:30 мск. Прибывшие на место спасатели оперативно остановили распространение огня. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадавших нет.

Известно, что причиной инцидента стало загорание электрощитовой на 14 этаже многоэтажки. В лифте находились мужчина с ребёнком.