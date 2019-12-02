Москва, , 23:08 — REGNUM Сбой в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении произошёл вечером в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщается на странице Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

«Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана от «Одинцово» в направлении Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение вводится в график. В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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