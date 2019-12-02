Нижний Новгород, , 22:53 — REGNUM Полицейские задержали 39-летнего жителя Балахнинского района по подозрению в организации хищения более 65 млн рублей при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельсоветов Кстовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении МВД.

По данным ведомства, мужчина являлся главой ООО, а кражу совершил вместе с директором другой организации и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В МВД отметили, что за совершение подобного преступления виновному может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, собственник известной в Воронеже сети АЗС судом и следствием признан виновным в разработке схемы хищения бюджетных средств. По данным следователей, в течение нескольких лет он предоставлял в налоговый орган декларации, в которых содержались ложные сведения о расходах по приобретению горюче-смазочных материалов и автозаправочных комплексов. По этим фиктивным документам был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн рублей.