Нижний Новгород, , 21:57 — REGNUM Бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода и экс-глава МКУ «Управление муниципальных кладбищ» Николай Ингликов признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Судом ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 6,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

В ходе предварительного расследования свою вину Ингликов не признал.

С целью обеспечения исполнения приговора имущество бывшего депутата на сумму около 100 млн рублей — 45 жилых, коммерческих и производственных объектов недвижимости — было арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, Ингликов был задержан 27 марта 2018 года при передаче очередного транша взятки. Суд установил, что взятка в размере 160 тыс. рублей предназначалась за покровительство по службе и сохранение условий трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». Кроме того, двоих работников другого кладбища он вынудил ежемесячно передавать 50 тыс. рублей для оплаты строительных работ на кладбище.

В связи с возбуждением уголовного дела региональное отделение «Единой России» приостановило членство Ингликова в партии. В феврале 2019 года гордума досрочно лишила депутата полномочий. Он стал восьмым депутатом гордумы VI созыва, полномочия которого прекращены досрочно.

Читайте также: Нижегородская гордума лишила полномочий еще одного депутата