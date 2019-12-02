Париж, , 21:40 — REGNUM На атомной энергостанции (АЭС) возле французского города Гольфеш, из-за технической аварии остановили работу второго энергоблока, сообщает 2 декабря La Parisien со ссылкой на дирекцию АЭС.

Руководство АЭС утверждает, что причиной такого решения стало обнаружение утечки пара в системе охлаждения реактора и никакой опасности для реакторов или персонала нет.

«Необходимый ремонт сделают в самое ближайшее время», — цитирует издание сообщение руководства АЭС.

Газета напоминает, что остановленный энергоблок был запущен только 28 ноября, а с 5 октября он был закрыт на ремонт. Кроме того, 12 октября на этой АЭС было отмечено нарушение правил выгрузки ядерного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах ЕС активно продолжается процесс информационного давления на атомную энергетику. Политики экологического толка добиваются полного закрытия всех АЭС в Европе.

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