Саратов, , 21:50 — REGNUM Операция по розыску 12-летнего мальчика, пропавшего после прогулки с друзьями, прекращена волонтёрами в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области. Об этом 2 декабря сообщает в социальных сетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

Волонтёры приняли решение свернуть работу штаба в селе Песчанка на 11-й день поисков. На месте останутся три поисковика для выполнения автономных задач.

Кроме того, свою работу продолжат сотрудники полиции, регионального следственного комитета и водолазная группа областной службы спасения.

Поясняется, что волонтёры включились в поиски пропавшего ребёнка 22 ноября, как только стало известно о его исчезновении от матери, написавшей заявление в полицию. С начала поисков волонтёры отработали пешком 145 задач, отработали на автомобиле 50 маршрутов, обследовали с помощью беспилотников 150 кв. километров территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале поисков 12-летнего школьника, пропавшего в селе Песчанка Саратовской области после прогулки с друзьями. К поискам ребёнка подключились сотрудники полиции, волонтёры отряда «Лиза Алерт», спасатели и добровольцы.

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