Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 20:50 — REGNUM Пять человек, в том числе трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Кабардино-Балкарии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о взрыве газовоздушной смеси поступила в региональное ведомство в 17:38 мск. Взрыв произошёл в частном доме по улице Ленина в городе Чегем. После взрыва возникло возгорание площадью 150 кв. метров.

В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе трое детей возрастом четыре, три и два года. Дети были госпитализированы с ожогами, их состояние оценивается как тяжёлое. Отец и мать детей также в тяжёлом состоянии. Все пятеро пострадавших находятся в реанимационном отделении.

Мэр города Чегем пояснил журналистам, что дом после взрыва восстановлению не подлежит, это было саманное жильё, рядом с которым семья строила новый дом. Строящийся дом стоит сейчас без крыши и перекрытий. Семья направляла письмо главе Кабардино-Балкарии, в котором просила оказать материальную помощь.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем при взрыве бытового газа в частном жилом доме в Чечне.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве газа в Чечне пострадал один человек