Шэньян, Китай, , 20:43 — REGNUM Пожар произошёл в жилом многоэтажном здании на северо-востоке Китая. Об этом 2 декабря сообщает Центральное телевидение Китая.

Возгорание произошло около 21:30 по местному времени (16:30 мск) в городе Шэньян, который является административным центром провинции Ляонин. На место пожара прибыли пожарные расчёты, спасатели пытаются эвакуировать людей.

Ситуацию осложняет то, что пожар начался на нижних этажах здания, и пламя стремительно распространяется на верхние этажи по обшивке высотки. С внешних стен на землю падают куски теплоизоляции.

Высота здания более 20 этажей, в настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание и одновременно проводят эвакуацию жильцов. Информация о пострадавших и возможных жертвах не сообщалась. О причинах возникновения пожара неизвестно.

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