Винница, Украина, 2 декабря 2019, 19:32 — REGNUM В Винницкой области Украины кота подозревают в убийстве девятимесячного ребёнка, сообщает 2 декабря новостной портал Vinbazar со ссылкой на местную полицию.
По предварительной информации, мать ребёнка оставила его спящим в коляске во дворе дома, а сама занялась делами по хозяйству.
Вернувшись к коляске, женщина увидела лежащего на мёртвом ребёнке кота.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребёнок умер от удушения. С родителями девочки работают психологи, кота подозревают в убийстве.
Полиция возбудила уголовное дело.
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