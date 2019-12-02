Винница, Украина, , 19:32 — REGNUM В Винницкой области Украины кота подозревают в убийстве девятимесячного ребёнка, сообщает 2 декабря новостной портал Vinbazar со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, мать ребёнка оставила его спящим в коляске во дворе дома, а сама занялась делами по хозяйству.

Вернувшись к коляске, женщина увидела лежащего на мёртвом ребёнке кота.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребёнок умер от удушения. С родителями девочки работают психологи, кота подозревают в убийстве.

Полиция возбудила уголовное дело.

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