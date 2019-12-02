Оренбург, , 19:21 — REGNUM При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека. Они госпитализированы с лёгкими травмами, сообщает пресс-служба губернатора.

Погибших нет. Глава области Денис Паслер направил на место инцидента своего первого вице-губернатора Сергея Балыкина, а также вице-губернатора по соцполитике Татьяну Савинову и главу минстроя Александра Полухина. На месте находится мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 2 декабря. Мост находится на плановом ремонте.