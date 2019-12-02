Киев, , 19:16 — REGNUM В помещении кафе «Баку» в Киеве произошла перестрелка, есть пострадавшие, сообщает 2 декабря издание Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

О характере ранений и числе пострадавших точной информации нет.

«И опять Киев. Стрельба. Антоновича, 88, кафе «Баку», огнестрельные ранения. Введен оперативный план «Сирена», — указано в сообщении.

По предварительным данным, стрелявшие успели скрыться на автомобиле Mitsubishi серого цвета.

Причины и подробности происшествия выясняются.

Как сообщалоИА REGNUM, после госпереворота 2014 года и нескольких лет гражданской войны на Украине население страны незаконно владеет несколькими миллионами единиц огнестрельного оружия.

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