Чебоксары, , 19:16 — REGNUM В Чувашии растёт заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией. Число заболевших превысило среднемноголетний уровень на 3%, но было ниже эпидпорога, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора.

В Чувашии за неделю, с 22 по 28 ноября, заболели ОРВИ 5577 человек, в том числе более 71% — дети. Заболеваемость выросла во всех возрастных группах и была выше предыдущей недели на 20,5%, среднемноголетнего уровня — на 3%. В то же время уровень заболеваемости был ниже порогового значения на 43,6%.

На минувшей неделе из-за ОРВИ были закрыты на карантин четыре класса в четырёх школах Чебоксар и Новочебоксарска.

С начала эпидемиологического сезона из 623 лабораторно обследованных больных возбудители заболевания определены у 243 (39%), из них у одного пациента выявлен вирус гриппа В (0,2%), у остальных — вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, вирусы негриппозной этиологии.

В управлении отмечают, что в ноябре выявлено 593 случая внебольничной пневмонии, что выше аналогичного прошлогоднего периода в 1,4 раза. В основном болеет взрослое население.

По данным на 28 ноября, в Чувашии привиты против гриппа более 536 тыс. человек, или 43,8% населения республики.