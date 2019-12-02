Оренбург, , 19:15 — REGNUM Мост в Оренбурге рухнул при проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пролёт обрушился на площади около 200 кв. метров. Движение и жизнедеятельность населения не нарушены. Имеются пути объезда.

Причина происшествия устанавливается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. К ликвидации последствий ЧП привлекли 15 единиц техники и 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мост рухнул 2 декабря. Перед этим на нём шёл ремонт.