Назрань, Ингушетия, , 19:43 — REGNUM Неизвестный мужчина, ранивший троих человек из травматического оружия, разыскивается полицией в Ингушетии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в Назрани на улице Бакинской. По предварительной информации, неустановленный мужчина затеял ссору с сотрудниками фирмы, занимающейся укладкой асфальтобетонного покрытия на федеральной автодороге «Кавказ». Нарушитель произвёл в людей несколько выстрелов из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

В результате происшествия ранения получили трое местных жителей возрастом от 30 до 38 лет. Один из пострадавших был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Сотрудники правоохранительных органов проводят ряд мероприятий, направленных на установление личности и задержание лица, причастного к правонарушению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе в кафе в Карачаево-Черкессии. В результате стрельбы был ранен 19-летний житель Черкесска.

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