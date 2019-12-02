Оренбург, , 19:07 — REGNUM В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова. В районе обрушения моста дежурство несут четыре бригады скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, госпитализированы два человека. Они под наблюдением медиков. У одного пострадавшего травма средней степени тяжести — ушиб колена и плечевого сустав. У второго — травмы легкой тяжести — ушиб головы и рваная рана на лице. Пациенту уже сделали томографию.

Как сообщало ИА REGNUM, мост рухнул вечером 2 декабря. На месте ЧП работают все экстренные службы.