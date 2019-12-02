Оренбург, , 18:58 — REGNUM В Оренбурге в результате обрушения моста по ул. Терешковой два человека получили травмы средней тяжести, погибших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила в 19:10 местного времени (17:10 мск). При проведении ремонтных работ произошло заваливание моста, обрушился пролет протяжённостью 150−200 метров.

Причина ЧП устанавливается. К ликвидации последствий привлечены 39 человек и 15 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Оренбурга и прокурор прибыли на место обрушения моста