Оренбург, 2 декабря 2019, 18:58 — REGNUM В Оренбурге в результате обрушения моста по ул. Терешковой два человека получили травмы средней тяжести, погибших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, информация об инциденте поступила в 19:10 местного времени (17:10 мск). При проведении ремонтных работ произошло заваливание моста, обрушился пролет протяжённостью 150−200 метров.
Причина ЧП устанавливается. К ликвидации последствий привлечены 39 человек и 15 единиц техники.
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