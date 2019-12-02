Чебоксары, , 18:58 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации одного из поселений, которого обвиняют в двойном переломе челюсти своему соседу. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Перед судом предстанет исполняющий обязанности главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения. Следствие полагает, что вечером 13 июля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у своего односельчанина, в ходе ссоры ударил его по лицу деревянным брусом — от удара пострадавший потерял сознание. Мужчина получил двойной перелом челюсти.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор главе администрации Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района по факту превышения должностных полномочий. Его оштрафовали на 130 тыс. рублей. Правоохранители установили, что по поручению фигуранта уголовного дела была изготовлена фиктивная выписка из похозяйственной книги, которая удостоверяла право собственности родственника чиновника на участок площадью около 3 тыс. кв метров. В последующем было зарегистрировано право собственности на участок, который принадлежал муниципалитету.

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