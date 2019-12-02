Оренбург, , 18:55 — REGNUM Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин прибыл на место обрушения моста в районе улицы Терешковой. Там же находится и городской прокурор Андрей Жугин, сообщает пресс-служба мэрии.

На месте ЧП работают экстренные службы. Устанавливаются подробности происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, часть моста рухнула вечером. По данным некоторых изданий, есть пострадавшие.

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