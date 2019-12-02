Мост в Оренбурге рухнул при проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пролёт обрушился на площади около 200 кв. метров. Движение и жизнедеятельность населения не нарушены. Имеются пути объезда.