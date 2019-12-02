Очевидцы опубликовали видеоролик, на котором запечатлены кадры с обрушившимся мостом. Видео опубликовано в сообществе VK «Оренбург онлайн».
На кадрах запечатлены завалившиеся пролёты моста. На месте работают спасатели и аварийные службы. Движение в районе происшествия парализовано.
В Оренбурге 2 декабря в 21:30 местного времени (23:30) в здании ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области» по ул. Гая запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством первого вице-губернатора Сергея Балыкина. В совещании примут участие правоохранители, представители социальных служб, муниципальные и региональные чиновники.
Пострадавшие при обрушении поста в Оренбурге получили лёгкие травмы
При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека. Они госпитализированы с лёгкими травмами, сообщает пресс-служба губернатора.
Погибших нет. Глава области Денис Паслер направил на место инцидента своего первого вице-губернатора Сергея Балыкина, а также вице-губернатора по соцполитике Татьяну Савинову и главу минстроя Александра Полухина. На месте находится мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин.
Обрушение моста в Оренбурге: подробности
Мост в Оренбурге рухнул при проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Пролёт обрушился на площади около 200 кв. метров. Движение и жизнедеятельность населения не нарушены. Имеются пути объезда.
В Оренбурге на месте обрушения моста работает оперативный штаб
В Оренбурге на месте ЧП работает оперативный штаб, в состав которого входит и министр здравоохранения Татьяна Савинова. В районе обрушения моста дежурство несут четыре бригады скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
В пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что инцидент произошёл в районе 19 часов на въезде в город со стороны колхоза Ленина. Обрушился пролёт 150−200 метров, уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают 39 человек и 15 единиц техники, добавили в ведомстве.
В результате обрушения моста в Оренбурге пострадали два человека
В Оренбурге в результате обрушения моста по ул. Терешковой два человека получили травмы средней тяжести, погибших нет. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Сообщается также, что мост, обрушившийся вечером 2 декабря, уже несколько недель находится на ремонте.
Как отмечают СМИ, в автомобилях, которые находились в момент обрушения на мосту, никто не пострадал.