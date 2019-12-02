Алеппо, Сирия, 2 декабря 2019, 18:51 — REGNUM В сирийском городе Алеппо девять человек погибли в результате обрушения многоэтажного жилого дома, сообщает 2 декабря радиостанция Sham FM.
Пятиэтажное здание рухнуло в городском районе Маади, относящемся к историческому центру Алеппо. Кроме девяти погибших, сообщается о пяти жителях дома, которых удалось спасти из-под завалов.
Точной информации о пострадавших пока нет, радиостанция сообщает, что среди них один ребёнок.
Был ли рухнувший дом повреждён ранее в ходе военных действий, не уточняется.
Причины обрушения пока не выяснены.
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