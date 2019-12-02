Киев, 2 декабря 2019, 18:46 — REGNUM О задержании подозреваемых в убийстве ребёнка в Киеве сообщили 2 декабря в пресс-службе киевской полиции.
«Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся оперативные следственные действия», — сообщили в полиции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Киеве произошло нападение на семью Вячеслава Соболева — депутата Киевского облсовета. Злоумышленник открыл огонь по автомобилю, в котором находился трёхлетний сын чиновника.
Мальчик скончался от огнестрельного ранения по дороге в больницу. Расследуется уголовное дело.
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