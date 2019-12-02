Москва, , 18:30 — REGNUM Авария, которая произошла 1 декабря в Забайкальском крае, не имеет никакого отношения к форс-мажору, уверен депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В Европе автобусные перевозки являются одними из самых безопасных. Почему там так получается сделать, а у нас нет? Вопрос не очень сложный, на мой взгляд. Когда государство отстраняется от этих вещей, тогда будет так. Я голосовал против передачи техосмотра из государственных органов в частные. А сегодня кого мы будем доставать за шкирку? Кто этот волшебник, который выпустил этот автобус в рейс? — поинтересовался Журавлёв. — Поэтому я убеждён, что это никакой не форс-мажор. Это абсолютно не имеет никакого отношения к форс-мажору. Кстати, колёса у таких автобусов одни из самых безопасных. Как их надо было износить, чтобы они взорвались?!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что предприниматель, которому принадлежал разбившийся 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края автобус Kia Grandbird, в течение пяти последних лет регулярно выигрывал контракты на оказание транспортных услуг по перевозке школьников Читы до места обучения и обратно. Общая сумма контрактов за подвоз до места учёбы школьников из отдалённых читинских школ превышает 5,6 миллиона рублей.

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