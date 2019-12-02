Москва, 2 декабря 2019, 18:30 — REGNUM Авария, которая произошла 1 декабря в Забайкальском крае, не имеет никакого отношения к форс-мажору, уверен депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что предприниматель, которому принадлежал разбившийся 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края автобус Kia Grandbird, в течение пяти последних лет регулярно выигрывал контракты на оказание транспортных услуг по перевозке школьников Читы до места обучения и обратно. Общая сумма контрактов за подвоз до места учёбы школьников из отдалённых читинских школ превышает 5,6 миллиона рублей.
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