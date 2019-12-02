Оренбург, , 18:29 — REGNUM В Оренбурге возле улицы Терешковой на Загородном шоссе обрушились два пролёта моста. Об этом пишет «Оренбург Медиа».

По данным СМИ, в опасной зоне оказались легковая машина и фура. Есть сведения о пострадавших.

В областном управлении МЧС создают оперативный штаб и выясняют подробности ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, мост рухнул вечером 2 декабря. Он был на ремонте. По данным некоторых интернет-ресурсов, есть жертвы.

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