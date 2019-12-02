Посёлок городского типа Каргаполье, Курганская область, , 18:11 — REGNUM В Курганской области возбуждены уголовные дела по факту гибели четырёх человек в результате столкновения легкового автомобиля «Лада» с грузовиком. Трое из скончавшихся на месте ДТП были курсантами платной автошколы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что 15 ноября 2019 года на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля МО ДОСААФ России Каргапольского района. Погибли инструктор и три курсанта данной организации.

Доследственная проверка показала, что в указанной организации не было ежедневного медицинского осмотра инструкторов, отсутствовал контроль за техническим состоянием автомобилей, на которых проводилось обучение вождению.

Выяснилось, что на задней оси учебного автомобиля, на котором разбились четыре человека, были установлены разные шины — ошипованная и нешипованная, что категорически запрещено.

По факту возбуждены и объединены в одно уголовные дела по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.