Москва, , 18:05 — REGNUM Данные расследования, которое проводится по факту аварии в Забайкальском крае, должны быть переданы в другие регионы, чтобы там тоже сделали выводы и стали всё проверять, считает автоэксперт, член Общественного совета при ГУ МВД РФ по г. Москве Константин Крохмаль. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я обратил внимание на мост. Мне там пешком было бы пройти страшно. Эта арматура, кажется, не выдержит, если я облокочусь на неё. Нужно жёстко проверять перевозчиков. В регионах они страх потеряли и ничего не боятся. Уже было два подобных ДТП с этими же автобусами. Эту марку автобусов вообще хотели запретить. Их главный минус — люки эвакуации очень узкие, и человек не пролезет. Выйти можно только через заднее стекло, и нет дополнительных средств безопасности, которыми оборудованы современные автобусы», — сказал Крохмаль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря автобус Kia Grandbir, перевозивший 43 пассажира из Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнга и упал на лед, перевернувшись. По одной из версий, авария произошла из-за лопнувшего колеса автобуса. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и водитель.

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