Москва, 2 декабря 2019, 18:05 — REGNUM Данные расследования, которое проводится по факту аварии в Забайкальском крае, должны быть переданы в другие регионы, чтобы там тоже сделали выводы и стали всё проверять, считает автоэксперт, член Общественного совета при ГУ МВД РФ по г. Москве Константин Крохмаль. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря автобус Kia Grandbir, перевозивший 43 пассажира из Сретенска в Читу, вылетел с моста через реку Куэнга и упал на лед, перевернувшись. По одной из версий, авария произошла из-за лопнувшего колеса автобуса. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и водитель.
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