Москва, , 17:53 — REGNUM Правоохранительные органы проводят проверку столичного аэропорта «Шереметьево» после поступления анонимного сообщения о минировании воздушной гавани. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что в аэропорту «Шереметьево» проводится проверка, но без эвакуации воздушной гавани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня поступила информация о «минировании» аэропорта «Домодедово». Проверка не выявила никаких взрывных устройств.