Домодедово, Московская область, , 17:49 — REGNUM Тщательная проверка в аэропорту «Домодедово» не выявила взрывчатых веществ в здании аэровокзала. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают экстренные службы Московской области.

Ранее сало известно, что поступили анонимные сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово». В связи с этим в воздушной гавани была проведена проверка.

После тщательного обследования всего комплекса аэропорта, никаких взрывных устройств найдено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России снова поднялась волна анонимных сообщений о минировании тех или иных объектов. Так, на минувшей неделе поступило множество сообщений о якобы минировании московских судов. Все сообщения оказались ложными.